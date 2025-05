Mulher morre atropelada por escavadeira em praia italiana; veja

© Shutterstock

Uma mulher de 66 anos morreu após ser atingida por uma escavadeira enquanto descansava na areia da praia de Pinarella di Cervia, na região nordeste da Itália. De acordo com a imprensa local, o operador do equipamento realizava serviços de limpeza no areal quando atropelou a vítima, aparentemente sem perceber sua presença.

A vítima, uma ex-professora, estava deitada na praia quando foi violentamente atingida pelo veículo. Os primeiros socorros foram prestados por salva-vidas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Segundo Mattia Missiroli, prefeito de Cervia, a intervenção com a escavadeira era “ilegal e não autorizada”. As autoridades locais abriram uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente e a ausência de autorização para a movimentação de areia no local.

O condutor da escavadeira, um homem de 54 anos, entrou em estado de choque e correu desesperado após perceber o ocorrido, conforme relataram testemunhas ao canal RaiNews. Ele foi detido e acusado de homicídio por negligência, mas liberado em seguida enquanto as investigações continuam.





Leia Também: Trump afirma que vai vencer queda de braço contra Universidade Harvard