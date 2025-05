Trump desafia Harvard e afirma que sairá vencedor da disputa

© Anna Moneymaker/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua ofensiva contra a Universidade Harvard nesta segunda-feira (26), afirmando que o governo federal vencerá as disputas judiciais envolvendo a instituição. O republicano exige que a universidade revele dados sobre seus estudantes estrangeiros, alegando preocupações com segurança nacional.

Pelas redes sociais, Trump criticou a demora de Harvard em fornecer as informações solicitadas. Segundo ele, a intenção é verificar “quantos estudantes estrangeiros com ideias radicais jamais deveriam ter sido aceitos nos Estados Unidos”. O presidente mencionou especificamente o envolvimento desses alunos em manifestações pró-Palestina, que seu governo rotula como antissemitas.

“Estamos aguardando as listas de estudantes internacionais de Harvard para examinar quantos radicais problemáticos foram admitidos. Gastamos bilhões com essas instituições. O governo vencerá no fim”, publicou Trump na rede Truth Social, acusando a universidade de agir com lentidão proposital.

Harvard, que tem aproximadamente 27% do seu corpo discente formado por estrangeiros — cerca de 6.700 alunos em 2024 —, se defende dizendo que as exigências de Washington violam a liberdade acadêmica e a autonomia universitária. O maior contingente estrangeiro na universidade vem da China (1.282), seguido por Canadá, Índia, Coreia do Sul, Reino Unido e Brasil (com 123 estudantes brasileiros).

A universidade já teve repasses federais suspensos ou cancelados pelo governo nos últimos dias, somando quase US$ 3 bilhões em cortes. Apenas no último dia 20, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos retirou US$ 60 milhões destinados à instituição.

Trump ainda ameaçou redirecionar o total dos subsídios para escolas técnicas. “Estou considerando tirar US$ 3 bilhões de uma Harvard muito antissemita e aplicar em escolas técnicas pelo país. Seria um excelente e necessário investimento para os Estados Unidos”, escreveu.

Na semana passada, o Departamento de Segurança Nacional anunciou a suspensão de novas matrículas de estudantes estrangeiros em Harvard, decisão que foi posteriormente barrada temporariamente pela Justiça. A secretária de Segurança, Kristi Noem, defendeu a medida, dizendo que a universidade promove um ambiente “hostil aos estudantes judeus” e apoia políticas consideradas radicais.

Em comunicado enviado à direção de Harvard, Noem afirmou que os estudantes internacionais atualmente matriculados deverão buscar transferência para outras instituições, sob pena de perderem seus vistos.

A disputa reflete a crescente tensão entre o governo Trump e as universidades de elite dos EUA, acusadas pela administração de favorecer discursos considerados ofensivos ou perigosos. Harvard, por sua vez, sustenta que está sendo alvo de perseguição política.

Leia Também: Brasileiros em Harvard temem por futuro nos EUA

Leia Também: Governo Trump proíbe Harvard de matricular novos alunos estrangeiros

Leia Também: Trump diz que vai tirar isenção fiscal de Harvard

Leia Também: Trump diz que Harvard é uma piada e não deveria receber fundos federais