Imagens mostram caos após van atropelar torcedores em festa do Liverpool

O que era para ser um dia de celebração se transformou em tragédia nas ruas de Liverpool, na Inglaterra. Cerca de um milhão de torcedores acompanhavam o desfile da equipe campeã da Premier League quando uma van preta invadiu a multidão na reta final do trajeto, atropelando dezenas de pessoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Merseyside, o incidente ocorreu por volta das 18h07 (horário local), na região de Water Street. Três viaturas foram enviadas ao local e chegaram em apenas quatro minutos. Quatro pessoas — incluindo uma criança — foram encontradas presas debaixo do veículo.

Até o momento, o balanço oficial aponta para cerca de 50 feridos, com pelo menos quatro em estado grave. O prefeito da região metropolitana de Liverpool, Steve Rotheram, afirmou nesta segunda-feira (27) que as vítimas estão hospitalizadas e que “espera que todos se recuperem”.

O motorista do veículo, um homem britânico de 53 anos, foi preso em flagrante no local. Testemunhas relataram momentos de pânico quando parte da multidão tentou confrontá-lo antes da chegada da polícia. As motivações do crime ainda são investigadas, mas as autoridades descartam, por ora, a hipótese de ataque terrorista.

Diante da gravidade do episódio, o Liverpool Football Club cancelou os eventos previstos para os próximos dias em comemoração ao título. Em nota, o clube lamentou o ocorrido e declarou estar em oração pelas vítimas e suas famílias.

A área do atropelamento segue isolada nesta manhã, com forte presença policial e cenário de destruição, segundo a emissora BBC. Novas atualizações devem ser divulgadas ao longo do dia pelas autoridades locais.

