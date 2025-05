Mulher vai ao cemitério visitar o pai e encontra túmulo vazio

© iStock

Uma moradora de Barcelona, na Espanha, denunciou um erro grave cometido pelo cemitério de Sant Andreu, após encontrar vazia a sepultura de seu pai durante uma visita ao local. O caso aconteceu depois que os restos mortais do homem foram transferidos para um ossário geral sob a alegação de atraso no pagamento da taxa de manutenção do túmulo.

Segundo a mulher, ela não foi informada da inadimplência. Após revisar os documentos, constatou que os avisos foram enviados a um endereço incorreto, diferente do que estava registrado oficialmente. Além disso, não houve uma segunda tentativa de notificação.

Indignada com o ocorrido, ela abriu um processo de responsabilidade contra a administração do cemitério, alegando negligência.

A Sindicatura de Greuges de Barcelona, órgão que atua na defesa dos direitos dos cidadãos, analisou o caso e concluiu que houve falhas administrativas. A instituição afirmou que a família pode ter direito a uma indenização por danos causados. O caso ainda está em análise.

