Mais de 54 mil mortos e 123 mil feridos em Gaza em ofensiva de Israel

© Lusa

As autoridades de saúde da Faixa de Gaza, controladas pelo Hamas, divulgaram nesta sexta-feira o balanço atualizado das vítimas da ofensiva israelense desencadeada em resposta aos ataques do grupo islamita em outubro de 2023. Segundo o Ministério da Saúde local, já são 54.056 os mortos e 123.129 os feridos desde o início do conflito, com 79 óbitos e 163 novos feridos apenas nas últimas 24 horas.

Desde 18 de março, quando Israel rompeu o cessar-fogo negociado em janeiro e redobrou seus bombardeios, foram registradas 3.901 mortes e 11.088 feridos adicionais. As equipes de resgate alertam que esses números podem ser ainda maiores, pois muitos corpos permanecem soterrados nos escombros e em áreas de difícil acesso, onde a segurança não permite a chegada dos socorristas.

O atual ciclo de violência teve início em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, resultando em mais de 1.200 mortos do lado israelense e cerca de 250 reféns levados para Gaza.

Leia Também: Ataques israelitas causaram quase 180 mil deslocados em 10 dias