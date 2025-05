Ataque a tiros mata duas pessoas na Filadélfia durante feriado militar nos EUA

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros na Filadélfia, no leste dos Estados Unidos, matou duas pessoas e feriu outras nove, incluindo três menores de idade, afirmou a polícia nesta terça-feira (27). O incidente ocorreu na noite de segunda (26) no Parque Fairmount, onde uma multidão comemorava o Memorial Day, feriado que homenageia militares americanos mortos em combate.

Segundo a polícia, os feridos tem entre 15 e 28 anos e estão em condição estável. Já os mortos são um Amya Devlin, 23, e Mikhail Bowers, 21, baleados no tronco e no peito, respectivamente. A polícia afirma ainda, de acordo com a imprensa local, que haveria outra pessoa hospitalizada após ser atropelada por um carro em meio ao caos.

Há poucas informações sobre a motivação do assunto e a identidade dos agressores, que teriam agido em um grupo de três, de acordo com a polícia. As autoridades estão entrevistando testemunhas e, por enquanto, nenhuma arma foi recuperada e ninguém foi preso, segundo o jornal The Philadelphia Inquirer.

"Foi um tiroteio bem rápido", afirmou o comissário de polícia da Filadélfia, Kevin Bethel, de acordo com a emissora americana CNN. A velocidade dos disparos indica a utilização de um interruptor na arma, segundo o policial, um mecanismo transforma uma pistola semiautomática em uma automática.

"Isso é significativo", afirmou um policial, segundo a agência de notícias Reuters, ao citar a ocorrência do ataque durante o feriado nacional, comemorado tradicionalmente na última segunda-feira de maio. "Entendemos a importância deste evento e garantimos que vamos fornecer uma atualização nesta terça."