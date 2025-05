Vaticano lança primeiros selos em homenagem ao Papa Leão 14

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Serviço Postal e Filatelia da Cidade do Vaticano apresentou nesta terça-feira (27) uma nova série de selos em celebração ao início do pontificado de Leão XIV. Emissão contempla os valores postais de 1,25, 1,30, 2,45 e 3,20 euros. Essas são as tarifas atualmente em vigor no Estado vaticano.

Nova coleção traz primeiras imagens marcantes do Papa. O selo de 1,25 euro mostra Leão XIV saudando os fiéis da Sacada das Bênçãos na Basílica de São Pedro. Já o de 2,45 euros registra a conclusão da primeira saudação pública.

Imagens dos selos de 1,30 e 3,20 euros foram captadas durante a Missa Pro Ecclesia, celebrada em 9 de maio na Capela Sistina. A chamada obliteração postal (a marca obtida com a aplicação de um carimbo no selo, evitando que este seja novamente usado), por sua vez, destaca o momento em que o pontífice cumprimenta os fiéis após o Regina Coeli de 11 de maio.

CARIMBO OFICIAL E VENDA ONLINE

Agente dos Correios irá à Praça São Pedro para aplicar carimbo comemorativo da data de emissão (die emissionis). O profissional estará no local nos dias 27 e 28 de maio, de acordo com o Vatican News. Os interessados também podem solicitar a obliteração até 5 de julho de 2025 diretamente ao setor responsável.

Nova emissão marca o início das edições previstas no programa filatélico oficial de 2025. Estão previstas séries especiais para celebrar o quinto centenário do nascimento de Giovanni Pierluigi da Palestrina, os 50 anos da canonização de Santa Vicenta Maria, os 1.700 anos do Concílio de Niceia.

Durante o verão europeu (de junho a setembro), todas as edições estarão disponíveis para compra. Os interessados deverão acessar o site oficial da Filatelia e Numismática do Vaticano para adquirir os exemplares.