Relação de Trump e Putin 'azeda' após Rússia falar em "3ª Guerra mundial"

© Reuters

Na sequência dos grandes ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia por parte dos russos, os Estados Unidos e a Rússia têm vindo a trocar acusações.

Esta terça-feira (27), Donald Trump afirmou que "Putin está brincando com o fogo" e, em resposta, Dmitry Medvedev 'ameaçou' com uma "Terceira Guerra Mundial".

"O que Vladimir Putin não entende é que, se não fosse eu, muitas coisas más já teriam acontecido à Rússia, e quero dizer MUITO más. Ele está brincando com o fogo!", escreveu ontem Donald Trump na rede social Truth Social.

Em resposta a estas (fortes) declarações, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev afirmou que espera que Donald Trump entenda o risco de uma "Terceira Guerra Mundial".

"Acerca das palavras de Trump sobre [Vladimir] Putin [residente russo] 'brincar com o fogo' e 'coisas muito más' que podem acontecer à Rússia. Só conheço uma coisa MUITO MÁ: a 3ª Guerra Mundial", publicou na rede social X Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa.

"Espero que Trump entenda isso!", adiantou, a única pessoa, além de Putin, a exercer o cargo de presidente da Rússia (2008-2012) desde a queda do regime comunista soviético.

Regarding Trump's words about Putin "playing with fire" and "really bad things" happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 27, 2025

Já esta quarta-feira, soube-se que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou à realização de uma cimeira a três com Donald Trump e Vladimir Putin, em uma tentativa de forçar Moscou a pôr termo à sua invasão de três anos. A notícia é avançada pela AFP.

"Se Putin não se sentir confortável com uma reunião bilateral, ou se todos quiserem que seja uma reunião trilateral, não me importo. Estou pronto para qualquer formato", disse Zelensky em declarações aos jornalistas. O mesmo sugeriu dois locais para este encontro - e que poderiam ser na Suíça ou no Vaticano.

"Ficou completamente LOUCO!" e... "reações emocionais"

A mais recente troca de palavras teve início no domingo, com o presidente dos Estados Unidos expressando desagrado com a falta de avanços nas negociações para um cessar-fogo na Ucrânia - e com a continuação dos ataques russos contra território ucraniano.

"Sempre tive muito boas relações com o presidente russo, Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ficou completamente LOUCO!", escreveu o presidente norte-americano no domingo na Truth Social, fazendo uso das habituais letras maiúsculas para acentuar a mensagem.

"[Putin] está matando desnecessariamente muitas pessoas, e não estou falando apenas de soldados. Mísseis e 'drones' estão a ser disparados contra cidades ucranianas sem qualquer motivo", denunciou Trump.

Posteriormente, o porta-voz do Kremlin, a sede da presidência russa, Dmitri Peskov, desvalorizou as afirmações de Trump, qualificando-as como emocionais.

"Este é um momento muito importante que está ligado, naturalmente, à carga emocional de absolutamente todo mundo e a reações emocionais", disse ainda.

Desde meados de fevereiro, Washington tem feito repetidos apelos a um cessar-fogo e tem abordado Moscou para esse fim, sem resultados concretos até à data.

Leia Também: Trump pede ao Supremo autonomia para decidir onde deportará imigrantes

Leia Também: Trump diz que "Putin está brincando com fogo"

Leia Também: Trump desafia Harvard e afirma que sairá vencedor da disputa