Após polêmica, Macron divulga vídeo mostrando cumplicidade com Brigitte

© LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-dama, Brigitte, estão viagem oficial pelo sudeste asiático, desde segunda-feira (26), onde o foco é estabelecer parcerias econômicas. No entanto, a viagem tem sido 'abafada' pelo momento inesperado em que a mulher de Macron aparece empurrando o rosto dele, ainda dentro do avião, quando tinham acabado de chegar no Vietnã.

O momento teve grande repercussão na imprensa nacional e internacional, com o Eliseu esclarecendo o sucedido, tal como o presidente francês negando qualquer discussão conjugal.

Ao longo da viagem, o casal tem-se deixado fotografar entre sorrisos e abraços, tendo o presidente francês compartilhado um vídeo dos seus últimos dias, nas redes sociais, onde surge de mãos dadas com Brigitte durante um passeio noturno na capital vietnamita, Hanói.

