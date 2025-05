Coreia do Norte critica Domo de Ouro dos EUA: "guerra nuclear espacial"

© Getty Images

Nesta terça-feira (28), a Coreia do Norte denunciou o plano do governo Donald Trump de estabelecer um sistema de defesa antimísseis, o 'Domo de Ouro', envolvendo interceptadores espaciais, como uma tentativa de buscar um cenário de guerra nuclear no espaço.

A Agência Central de Notícias da Coreia divulgou um memorando do governo de Kim Jong-un com críticas ao governo Trump após o presidente dos Estados Unidos anunciar um plano de US$ 175 bilhões (cerca de R$ 1,2 bilhões) para construir o sistema de defesa antimísseis.

O plano surge no momento em que Washington busca conter os fortalecimentos em defesa promovidos pela Coreia do Norte, China e Rússia. Trump deu ordem executiva para construir uma "Cúpula de Ferro para a América" ​​para lidar com ameaças representadas por mísseis balísticos, hipersônicos e de cruzeiro, além de outros ataques aéreos avançados.

Ainda de acordo com a agência, a Coreia do Norte descreveu o plano do sistema de defesa antimísseis dos EUA como "uma iniciativa ameaçadora muito perigosa" que visa facilitar o uso da força militar ofensiva das forças dos EUA.

Os asiáticos acusaram o governo Trump de tentar diminuir a força militar de seus "países satélites" por meio do estabelecimento de um sistema integrado de defesa antimísseis e da mobilização de suas forças para operações militares americanas em caso de ações ofensivas.

A Coreia do Norte alegou que o ambiente de segurança global está se tornando incerto devido aos "movimentos descarados dos EUA para a militarização do espaço", dizendo que a segurança nacional e regional só pode ser garantida de forma confiável por meio da "simetria do poder incomparável".

