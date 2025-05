Em Berlim, Zelenski e Merz dizem que Ucrânia construirá mísseis de longo alcance

© Getty Images

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Volodimir Zelenski e Friedrich Merz anunciaram nesta quarta-feira (28), em Berlim, acordo de investimento que permitirá à Ucrânia construir os próprios mísseis de longo alcance, armamento com capacidade de alterar profundamente a dinâmica da guerra contra a Rússia. A propalada entrega de 150 mísseis Taurus, no entanto, não foi confirmada nem negada.

Em entrevista conjunta, o presidente ucraniano e o premiê alemão não deram detalhes de como a tecnologia será transferida. Indagado especificamente sobre a entrega do Taurus, que era um item de sua campanha eleitoral no início do ano, Merz declarou apenas que o objetivo "é permitir a produção conjunta, não divulgaremos detalhes publicamente".

Desde que a visita de Zelenski a Berlim foi confirmada, no início da semana, setores da opinião pública alemã e integrantes da oposição vinham pressionando Merz. Além do oportunismo político de constranger o premiê, há um sentimento no país, não diferente do que ocorre na Europa e nos EUA, de que Vladimir Putin não está interessado em um acordo de paz.

"Quem disser que não estamos fazendo esforço diplomático não acompanhou o que aconteceu nas últimas três semanas", declarou Merz, que não poupou críticas ao líder russo. "O que aconteceu no fim de semana comprova que não há um discurso de paz, mas um discurso agressivo de guerra."

Na madrugada de domingo (25), Putin promoveu o maior bombardeio registrado até aqui no conflito, com 367 drones e mísseis empregados, matando 12 pessoas. Após dizer a repórteres que "não estava feliz" e que não sabia o "que diabos aconteceu com ele", o presidente americano Donald Trump declarou que o presidente russo estava "completamente louco".

Merz afirmou que negocia com os EUA novas sanções contra a Rússia. O assunto deve ser discutido ainda nesta quarta-feira (28) por seu ministro de Relações Exteriores, Johann Wadephul, que se encontrará em Washington com o secretário de Estado, Marco Rubio.

O antecessor de Merz, Olaf Scholz, sempre se recusou a entregar os Taurus, temendo justamente uma escalada porque eles dariam capacidade para os ucranianos tentarem atingir até Moscou -caso fosse entregue a versão com maior alcance do míssel, de 500 km, enquanto o modelo básico atinge alvos a 150 km.

Merz, por sua vez, abriu a semana dizendo que não mais motivos para a Europa limitar o alcance do arsenal na mão dos ucranianos, dando a entender que o fornecimento dos mísseis era questão de tempo.

A presença de Zelenski na capital alemã provocou transtornos para a população, já que o presidente ucraniano recebe o tratamento mais elevado dos protocolos de segurança do país. Várias ruas do centro da cidade foram interditadas, assim como estações de metrô e trem. Ao menos 2.400 agentes foram mobilizados na operação, meticulosa a ponto de bloquear até bueiros de rua.

Além de Merz, Zelenski encontraria nesta visita o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e líderes de grandes empresas do país, como Siemens, Bayer e Henkel, para conversas sobre a reconstrução do país.