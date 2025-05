© Reuters

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou, esta quarta-feira (28), que o líder do Hamas em Gaza, Mohammad Sinwar, foi "eliminado".

De acordo com a Reuters, Mohammad Sinwar era um dos mais procurados por Israel e era também o irmão mais novo do antigo líder do Hamas, Yahya Sinwar, que foi morto pelo exército israelita em outubro do ano passado.

