'Pessoas famintas' invadem armazém da ONU em Gaza; há registro de mortos

Nesta quarta-feira (28), o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas informou que centenas "de pessoas famintas" invadiram um dos armazéns da agência no centro de Gaza.

De acordo com informações da Reuters, registros iniciais indicam que duas pessoas morreram e várias ficaram feridas. "Gaza precisa de uma ampliação imediata da assistência alimentar. Esta é a única maneira de garantir às pessoas que elas não passarão fome", afirmou o PMA em um comunicado.

Nas redes sociais, vídeos da situação viralizaram e testemunhas relataram que o Hamas também invadiu o local e teria matado cinco pessoas durante o incidente.

BREAKING: People in Gaza stormed Al-Ghafari warehouse in Gaza and found it stocked with food and flour.



Hamas opened fire—reportedly killing 5. More details to follow. pic.twitter.com/HC9UAqBL0e