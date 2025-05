Laudo revela que filhote de pitbull não causou morte de bebê nos EUA

© Animal Care Centers of NYC

Uma bebê de apenas um mês morreu na madrugada de terça-feira (horário local) em Queens, Nova York, em circunstâncias inicialmente atribuídas a um possível ataque do filhote de pitbull da família. O caso está sendo investigado pelas autoridades, que agora avaliam outras hipóteses para a causa da morte.

Segundo informações do jornal New York Post, a mãe da criança acionou os serviços de emergência por volta das 6h30 da manhã, relatando que a filha havia sido atacada pelo cão da família. O animal, um filhote de apenas seis semanas, teria desferido mordidas no rosto da menina enquanto os pais dormiam.

No entanto, o resultado preliminar da autópsia contradiz essa versão inicial. De acordo com os legistas, a bebê já estava morta antes das lesões causadas pelo cão. As marcas no rosto teriam ocorrido post-mortem.

Um porta-voz da investigação afirmou que a causa da morte permanece inconclusiva e dependerá de exames adicionais, incluindo uma análise pediátrica completa. O caso segue em apuração pela polícia local.

Leia Também: Jovem leva 'bebê reborn' para atendimento em UPA de cidade da Bahia