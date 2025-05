Avião da Marinha da Coreia do Sul cai durante treinamento e mata dois

© Reprodução- X

Um avião da Marinha da Coreia do Sul caiu nesta quinta-feira (29), por volta das 13h50 no horário local (1h50 em Brasília), durante um exercício de treinamento. A queda ocorreu em uma área montanhosa da cidade de Pohang, no sudeste do país, e deixou pelo menos duas pessoas mortas, segundo autoridades locais.

A aeronave, usada em missões de patrulha, havia decolado da base aérea às 13h43 e caiu poucos minutos depois, por motivos ainda não esclarecidos. De acordo com a Marinha sul-coreana, quatro pessoas estavam a bordo no momento do acidente. O estado de saúde das outras duas vítimas ainda não foi divulgado.

A P-3C Maritime Patrol and Surveillance Aircraft with the South Korean Navy crashed this morning near its base at Pohang Gyeongju Airport, during a training flight along the eastern coast of South Korea. The aircraft reportedly held a crew of four, with the pilots and crew… pic.twitter.com/g2hZTeBOSy — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2025

Equipes de resgate e caminhões dos bombeiros foram mobilizados rapidamente após moradores relatarem a queda de um objeto voador não identificado e ouvirem uma explosão. Uma testemunha civil citada pela agência sul-coreana Yonhap afirmou ter visto fumaça saindo do local do impacto.

A Marinha informou que está conduzindo uma investigação para apurar as causas do acidente e identificar as circunstâncias que levaram à queda da aeronave.

