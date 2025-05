Soldado sul-coreano dispara por engano metralhadora na fronteira

© Getty- Imagem ilustrativa

Um soldado sul-coreano disparou acidentalmente uma metralhadora pesada em direção à Coreia do Norte, em um posto de fronteira próximo à zona desmilitarizada, informou o Exército nesta quinta-feira (29). O incidente ocorreu na quarta-feira, por volta das 17h (horário local), em Yangju, a cerca de 25 km ao norte de Seul.

De acordo com o porta-voz do Estado-Maior Conjunto (JCS), Yang Seung-kwan, o disparo — um único tiro com a metralhadora K6 — foi feito por engano a partir de uma unidade de vigilância da linha de frente. Imediatamente após o ocorrido, os militares sul-coreanos realizaram uma transmissão para o lado norte-coreano explicando que se tratava de um disparo acidental.

"Até o momento, não foram detectados movimentos incomuns por parte das forças norte-coreanas", afirmou Yang durante uma coletiva de imprensa.

Este é o segundo incidente do tipo em cerca de um mês. Em abril, outro soldado sul-coreano disparou acidentalmente um tiro com a mesma arma a partir de um posto de guarda na Zona Desmilitarizada, na região de Cheorwon, a aproximadamente 70 km de Seul.

O comando militar sul-coreano informou que abriu uma investigação sobre o caso mais recente e que vai revisar os protocolos para evitar novos acidentes.

