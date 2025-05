Soldados da Coreia do Norte ficam fora de troca entre Rússia e Ucrânia

© Reprodução

Dois soldados norte-coreanos capturados na Ucrânia não participaram da recente troca de prisioneiros entre Kiev e Moscou, informou o deputado sul-coreano Yu Yong-weon nesta terça-feira (28). Identificados apenas como Ri e Baek, os militares foram capturados em janeiro e seguem detidos pelas autoridades ucranianas.

Segundo Yu, os dois ficaram de fora da troca a pedido da Coreia do Sul, que se ofereceu para recebê-los caso desejem desertar. Um deles, Ri, já manifestou interesse em ir para o Sul. Durante visita à Ucrânia, em fevereiro, o parlamentar se encontrou com os soldados e divulgou um áudio no qual Ri expressa medo de ser executado junto com seus pais, caso retorne à Coreia do Norte.

Em maio, Rússia e Ucrânia trocaram mil prisioneiros de cada lado, levantando dúvidas sobre o destino dos norte-coreanos. Desde o ano passado, o regime de Kim Jong-un tem enviado tropas para apoiar a Rússia na guerra.

