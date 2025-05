Ilha africana pede à Argentina status de estado associado ou província

© Reprodução- Redes Sociais

Em um pedido diplomático inusitado, a ilha africana de Annobón, localizada no Golfo da Guiné e pertencente à Guiné Equatorial, solicitou formalmente à Argentina que aceite sua incorporação como estado associado — ou até mesmo como uma nova província.

De acordo com o Clarin, a proposta foi apresentada por Orlando Cartagena Lagar, líder do governo separatista de Annobón, que está em Buenos Aires em busca de apoio internacional. Segundo ele, a iniciativa surge diante do abandono e da repressão enfrentada pela população local sob o regime da Guiné Equatorial.

“Queremos nos associar à Argentina, um país com o qual temos raízes comuns desde o período colonial espanhol”, disse Lagar ao jornal argentino Clarín, explicando que os habitantes de Annobón vivem hoje em condições precárias, sem acesso regular a água, eletricidade ou serviços de saúde.

O pedido, no entanto, levanta implicações geopolíticas. Se aceitasse a proposta, a Argentina passaria a ter presença formal em três continentes — América do Sul, Antártida e África. Além disso, poderia tensionar as relações com a Guiné Equatorial e impactar o apoio de países africanos à causa argentina nas disputas pelas Ilhas Malvinas.

Até o momento, o governo argentino não se pronunciou oficialmente. Fontes do Congresso indicam que a solicitação foi recebida e está em análise preliminar.

