Netanyahu aceitou nova proposta de trégua em Gaza, diz imprensa

© RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse hoje às famílias dos reféns mantidos em Gaza que Israel aceitou uma nova proposta de cessar-fogo apresentada pelos EUA, segundo a imprensa israelense.

A proposta inclui a libertação de dez reféns israelenses vivos mantidos pelo Hamas. Das 251 pessoas sequestradas em Israel pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 57 permanecem detidas em Gaza, sendo que 34 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

Em troca, é prevista uma trégua de 70 dias. Além disso, também são previstas a retirada parcial de Israel do território e a libertação de vários prisioneiros palestinos.

O Hamas havia dito anteriormente que recebeu e estava estudando a proposta. O grupo ainda não deu uma resposta definitiva sobre o tema.

O acordo foi apresentado pelo enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Ele também esteve envolvido em negociações anteriores, que resultaram no último acordo de trégua.

PRESSÃO INTERNACIONAL

Os ataques israelenses foram intensificados em 17 de maio, quando o exército lançou uma nova ofensiva. O objetivo declarado por Israel é eliminar o Hamas, libertar os reféns e tomar o controle total do enclave.

Desde então, a pressão internacional contra a guerra aumentou. No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse esperar que a situação no enclave "chegue ao fim o mais rápido possível". Trump é o principal aliado de Binyamin Netanyahu no conflito.

Quase 54 mil palestinos, a maioria civis, morreram desde o início da guerra em Gaza. As ofensivas começaram após um ataque do Hamas em Israel em outubro de 2023, quando 1.218 pessoas morreram.