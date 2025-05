Tribunal volta a liberar tarifas de Trump a produtos de outros países

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Apelações dos EUA acatou a pedido do governo Donald Trump hoje e retomou os efeitos de parte das tarifas impostas contra produtos de outros países.

A Corte suspendeu temporariamente a decisão do Tribunal de Comércio Internacional, publicada ontem, enquanto analisa os questionamentos. Porém, outra decisão de um juiz federal de Washington segue em vigor, mantendo o bloqueio do resto das tarifas, segundo o jornal The Hill.

As partes envolvidas no processo têm até 9 de junho para apresentar seus argumentos. Depois, o Tribunal de Apelações considerará uma nova pausa.

