Montenegro é nomeado para chefiar governo sobre corda bamba em Portugal

© Getty Images

PRAGA, REPÚBLICA TCHECA (FOLHAPRESS) - Depois de vencer nas urnas no último dia 18, Luís Montenegro foi confirmado como primeiro-ministro de Portugal nesta quinta-feira (29) pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Havia pouca dúvida de que isso ia acontecer. Os dois partidos da Aliança Democrática (AD), que elegeu Montenegro, não conseguiram maioria absoluta na Assembleia da República. Em Portugal, no entanto, ao contrário do que ocorre em países como Espanha e Alemanha, um governo não precisa ter maioria no Legislativo para ser nomeado formalmente ao cargo -ou indigitado, para usar a expressão corrente no vocabulário político português.

"Vamos dar sequência à vontade do povo", disse Montenegro depois de se reunir com o presidente, acrescentando que não iria "celebrar acordo permanente com nenhuma força política".

Logo depois de vencer as eleições, Montenegro -que representa o Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita- disse em entrevistas que iria negociar suas diretrizes de governo caso a caso com as duas principais siglas de oposição, o Partido Socialista (PS), de centro-esquerda, e o Chega, de ultradireita, sem fazer aliança formal com nenhum deles.

Para conseguir maioria na Assembleia da República portuguesa são necessários 116 deputados de um total de 230. A Aliança Democrática elegeu 91, o que configura uma distância considerável para os 60 do Chega e os 58 do Partido Socialista. O resultado, no entanto, reflete um país dividido, em que obter maioria é praticamente impossível. Montenegro passou a campanha dizendo que jamais faria coligação com o Chega, e os ataques que recebeu de Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, praticamente inviabilizaram uma coligação com a centro-esquerda.

Montenegro disputou a reeleição pressionado por um escândalo político que levou à queda de seu governo. Uma empresa de propriedade de sua família, a Spinumviva, prestava serviços para clientes com interesses no governo, entre eles um proprietário de cassinos, que em Portugal são concessão pública. Pedro Nuno Santos passou a campanha martelando a questão do conflito de interesses, e André Ventura, líder do Chega, chamou Montenegro de corrupto em várias ocasiões.

Na nota oficial em que formalizou a indicação de Montenegro, o presidente frisou que considerava assegurada a "viabilização parlamentar do novo Executivo". Depois de conversar com líderes dos partidos de oposição, Rebelo de Sousa avaliou que o Partido Socialista não colocaria a governabilidade em risco. Depois da derrota nas urnas, Pedro Nuno Santos renunciou à liderança do Partido Socialista, e os principais candidatos à sua sucessão pertencem à ala mais moderada da sigla.

Já o Chega segue sendo uma incógnita. Nas últimas eleições, o partido de ultradireita elegeu o mesmo número de deputados dos socialistas, 58. Faltavam, no entanto, os votos dos portugueses que vivem no exterior. Apuradas essas urnas, o Chega subiu para 60 deputados e emergiu como o maior partido de oposição, pela primeira vez na história de Portugal.

No círculo fora da Europa, a votação mais expressiva da sigla de ultradireita veio do Brasil, onde 25,4% dos portugueses votaram no Chega, contra 15,5% na Aliança Democrática, e 13,7% no Partido Socialista.

Depois de se reunir com o presidente, Ventura publicou em suas redes sociais uma mensagem dúbia: "Não seremos a muleta de ninguém. Lideraremos a oposição em Portugal de forma construtiva e responsável, mas também vigilante e exigente".

Pesquisas realizadas às vésperas das eleições mostraram que os portugueses querem o fim da instabilidade governativa dos últimos anos. Desde 2022 os cidadãos do país já foram às urnas três vezes. Duas depois que o governo do socialista António Costa caiu, uma por ter o orçamento rejeitado, outra por suspeita de corrupção em seu gabinete. E uma terceira depois do caso de conflito de interesses envolvendo Luís Montenegro.

Reconduzido ao cargo, o novo presidente ganhou legitimidade nas urnas. Sem maioria no Parlamento, no entanto, e precisando negociar apoio caso a caso, terá sempre uma espada sobre sua cabeça.