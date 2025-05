Acordo UE-Mercosul pode render R$7,7 bi à JBS até 2040, diz estudo

© Lusa

O acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul — formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai — poderá gerar lucros bilionários para a gigante brasileira da agroindústria JBS, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira (29) pela organização ambiental Greenpeace.

De acordo com o relatório elaborado pelo instituto de pesquisa holandês Profundo, a JBS, maior produtora de carne do mundo, pode lucrar até 1,7 bilhão de euros antes de impostos e 1,2 bilhão de euros líquidos até 2040, caso o acordo entre os blocos seja implementado.

Segundo a Greenpeace, esse valor representa cerca de 8% da atual capitalização de mercado da empresa e se aproxima do lucro líquido médio anual que a companhia obtém em suas operações globais.

O cálculo considera os ganhos que a JBS pode obter com a redução das tarifas de importação sobre a carne exportada para a UE, bem como o aumento do volume dessas exportações, viabilizado pelas condições estabelecidas no acordo.

A organização ambientalista critica os impactos da possível expansão dos negócios da JBS, afirmando que os lucros “vêm à custa da natureza, do clima e dos meios de subsistência de pequenos produtores e agricultores sustentáveis, tanto na UE quanto no Mercosul”.

O instituto Profundo é especializado em pesquisas aplicadas, consultorias e capacitação voltadas para organizações da sociedade civil e instituições públicas.

As negociações entre UE e Mercosul se encerraram em dezembro de 2024, após mais de 20 anos de tratativas. No entanto, o acordo ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países envolvidos para entrar em vigor.

