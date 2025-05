Banksy revela nova obra, mas localização segue em mistério

© Banksy/Instagram

O artista britânico Banksy divulgou nesta quinta-feira (29) uma nova obra de arte, mantendo sua tradicional aura de mistério. A imagem, publicada em seu perfil oficial no Instagram, mostra um farol pintado em uma parede bege com a frase: “Quero ser o que viste em mim”.

A composição também cria a ilusão de um poste, graças à sombra projetada no chão, reforçando o caráter enigmático da peça. Até o momento, Banksy não revelou o local exato do grafite, o que tem gerado especulações entre os seguidores.

Usuários das redes sociais sugerem que a obra possa estar em Marselha, no sul da França, conforme relatado pela BBC. Uma das imagens mostra, na mesma parede, a palavra “Yaze”, assinatura conhecida do artista canadense Marco The Polo, o que aumenta ainda mais o mistério em torno da autoria e localização.

Famoso por manter sua identidade em segredo, Banksy é conhecido por trabalhos com forte conteúdo político e social, abordando temas como imigração, guerra e desigualdade. A nova obra segue despertando atenção e curiosidade na internet.

Leia Também: Banksy: mural 'Battle to Survive a Broken Heart' será leiloado em NY

Leia Também: Banksy monta rinoceronte sobre carro velho em oitavo grafite de animal em Londres