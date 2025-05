Praticante de parapente sobrevive a voo acidental de 8.600 metros; veja

© Reprodução/Sixth Tone

Um praticante de parapente sobreviveu a um voo acidental a 8.598 metros de altitude no último sábado (24), na região das Montanhas Qilian, no noroeste da China. Peng Yujiang, de 55 anos, foi arrastado por uma corrente de ar enquanto testava um novo equipamento a cerca de 3 mil metros acima do nível do mar.

De acordo com a emissora estatal China Media Group, Peng foi impulsionado a uma altitude extrema, enfrentando temperaturas de até -40ºC. “Foi aterrador... Estava tudo branco. Não conseguia ver nenhuma direção. Sem a bússola, não saberia para que lado estava indo. Pensava que voava em linha reta, mas na verdade estava girando”, relatou.

Durante mais de uma hora no ar, ele se manteve em contato via rádio com o amigo Gu Zhimin. Mesmo tentando descer, não conseguiu controlar o parapente e chegou a perder a consciência em determinado momento.

Peng aterrissou a 30 quilômetros de onde havia iniciado o voo e reencontrou os amigos após o pouso. Um relatório da Associação Provincial de Desportos de Aviação de Gansu classificou o voo como acidental, destacando que “uma pessoa comum não pode estar exposta a 8 mil metros sem oxigênio”.

Como não havia plano de voo registrado — já que não pretendia voar naquele dia — Peng foi suspenso por seis meses das atividades de parapente. Seu amigo Gu também foi punido com o mesmo período por divulgar vídeos do incidente na rede social Douyin (versão chinesa do TikTok), onde as imagens viralizaram. Eventuais recordes batidos por Peng não serão reconhecidos oficialmente.

