Motorista encontra cobra com 3 metros de comprimento no motor do carro

Um homem de Valência, na Espanha, levou um susto quando se preparava para tirar seu veículo da garagem, para dar uma volta.

Ao tentar sair com o carro, escutou um barulho estranho no motor de seu Ford Focus. Ao abrir o capô acabou encontrando uma cobra. O réptil tinha três metros de comprimento.

Segundo as autoridades, foram necessárias quase duas horas para conseguir tirar o animal de dentro da parte mecânica do veículo, dado que cobra se deslocava dentro do motor.

Para retirá-la, os agentes da polícia e os bombeiros tiveram de desmontar diferentes partes do motor durante cerca de duas horas, destaca o jornal Las Provincias.

A cobra acabou sendo retirada atrás de um farol do veículo.

O momento arrepiante da captura foi registrado pela Polícia Local de Valência e pode vê-lo acima.