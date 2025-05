NYT: Musk usou grandes quantidades de drogas enquanto aconselhava Trump

© Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Nesta sexta-feira (30), um artigo do New York Times sobre Elon Musk caiu como uma 'bomba' ao relatar que o empresário usava grandes quantidades de drogas ao mesmo tempo que desempenhava funções no governo de Donald Trump.

De acordo com informações da publicação, Musk estava usando cetamina - tipo de anestésico e sedativo- com tanta frequência que causava problemas na bexiga. Ao NYT, fontes revelaram que o magnata estava dizendo a pessoas próximas que o uso de cetamina estava afetando sua bexiga -uma consequência conhecida do abuso crônico da droga, que tem propriedades psicodélicas e pode causar dissociação da realidade, de acordo com a DEA .

O empresário consumia regularmente também ecstasy -droga totalmente proibido para funcionários federais- e cogumelos psicodélicos.

As fontes também relataram que o uso de drogas teria se intensificado quando ele doou US$ 275 milhões (cerca de 1,5 bilhões de reais) para a campanha presidencial de Trump e, posteriormente, exerceu poder significativo por meio de sua liderança no "Departamento de Eficiência Governamental", ou Doge.

Musk teria desenvolvido o que essas fontes descreveram a publicação como um vício sério em cetamina, consumindo o poderoso anestésico às vezes diariamente.

Em entrevista ao jornalista Don Lemon, em março de 2024, Musk admitiu o uso da substância mas minimizou seu consumo. "Se você usa cetamina em excesso, não consegue realmente trabalhar, e eu tenho muito trabalho", disse.

O NYT esclareceu que não foi informado pelas fontes se Musk teria participado de reuniões na Casa Branca sob efeito das substâncias. O governo dos Estados Unidos também não informou se o empresário passou por testes de drogas, apesar de seu acesso a informações confidenciais.

A SpaceX mantém políticas rigorosas de proibição do uso de drogas no local de trabalho para seus funcionários devido aos seus contratos governamentais. No entanto, a publicação destacou que Musk teria recebido um aviso prévio sobre testes aleatórios de drogas.

Musk ainda não comentou sobre as informações publicadas pelo New York Times, que alegou que teve acesso a documentos e fotos que comprovam os relatos das fontes.

Leia Também: Rússia proíbe representações de Putin como Adolf Hitler