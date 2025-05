Trump dá conselho matrimonial curioso a Macron após vídeo viral

© Kevin Dietsch/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou um conselho ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e à esposa, Brigitte, após ser questionado sobre o polêmico momento que marcou a chegada do casal ao Vietnã.

"Certifiquem-se de que a porta permaneça fechada", disse Trump, entre risos, ao ser perguntado sobre o episódio, durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval, nesta sexta-feira.

O presidente norte-americano aproveitou para afirmar que conversou com Macron e garantiu que o casal está bem.

"Falei com ele e está tudo certo, eles estão bem. São duas pessoas muito boas. Conheço os dois muito bem. Não sei exatamente do que se tratava, mas conheço ele bem e está tudo bem", destacou.

BREAKING:@pdoocy just asked Donald Trump about Brigitte Macron slapping @EmmanuelMacron earlier this week.



TRUMP: "Make sure the door remains closed."



🤣🤣 pic.twitter.com/V05Hna79DG — Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) May 30, 2025

O vídeo do momento entre o casal francês tornou-se viral nas redes sociais. As portas do avião tinham acabado de abrir, no domingo, quando Macron foi visto conversando com a sua mulher. Macron esboçou um sorriso, momento em que Brigitte lhe empurrou o rosto, deixando-o visivelmente perplexo com a situação.

O casal viria a esclarecer que se tratou de um momento de cumplicidade e que seria até normal, mas muitos continuam a questionar a veracidade das alegações, acreditando mais na teoria de que os dois teriam brigado.

Leia Também: Israel reivindica morte de comandante do Hezbollah