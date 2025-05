EUA "não procuram conflito com a China", mas não sairão do Indo-Pacífico

© Lusa

A China "demonstrou que pretende desestabilizar o status quo" da região, criticou Hegseth, que está em Singapura para participar do Diálogo Shangri-La, o maior fórum asiático voltado para as áreas de defesa e segurança.

"Não podemos desviar o olhar e ignorar os fatos. É um alerta urgente", afirmou, referindo-se às operações de Pequim no Mar do Sul da China e ao redor de Taiwan.

Sobre Taiwan, o chefe do Pentágono declarou que o exército chinês está realizando treinamentos com foco na invasão da ilha.

"É de conhecimento público que Xi [Jinping, presidente da China] ordenou que o exército esteja preparado para invadir Taiwan até 2027", destacou.

O exército chinês "tem ampliado suas capacidades para esse objetivo e treina todos os dias com essa finalidade", acrescentou.

Taiwan é governada de forma autônoma desde 1949, sob o nome de República da China, com Forças Armadas próprias e um sistema político, econômico e social distinto da República Popular da China, sendo considerada uma das democracias mais avançadas da Ásia.

No entanto, Pequim considera a ilha uma "parte inalienável" do território chinês e, nos últimos anos, tem intensificado sua campanha de pressão sobre Taiwan com o objetivo de alcançar a "reunificação nacional" — um pilar essencial do projeto de longo prazo do presidente Xi Jinping de "rejuvenescimento" da nação chinesa.

