"Disse para me dar soco e ele deu": olho roxo de Musk chama a atenção

O empresário Elon Musk, que encerrou recentemente sua colaboração com o governo dos Estados Unidos, participou de uma coletiva de imprensa ao lado do presidente Donald Trump nesta sexta-feira. O que chamou a atenção, no entanto, foi uma marca próxima ao olho direito de Musk.

Na Sala Oval, Musk apareceu com um hematoma ao lado do olho, o que gerou especulações nas redes sociais, especialmente na plataforma X. Usuários questionaram a origem da marca, e, minutos depois, um jornalista perguntou diretamente ao CEO da Tesla sobre o assunto. Musk explicou que o hematoma foi causado por um soco de seu filho de 5 anos durante uma brincadeira.

"Eu disse: 'Pode me dar um soco na cara'. E ele deu", relatou Musk, entre risos. Trump, que estava ao lado, comentou: "O X conseguiria!", fazendo referência ao nome da criança, X Æ A-Xii. Musk ainda completou: "Na hora não senti muito, mas acho que ficou roxo".

Durante a coletiva, o presidente Trump agradeceu Musk pelo trabalho realizado no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Musk, por sua vez, declarou que "não é o fim do DOGE, mas o começo". Ele garantiu que continuará apoiando a equipe e que a missão do DOGE se fortalecerá no futuro. A colaboração entre Musk e o governo, que durou quatro meses, foi encerrada na última quarta-feira.

