Israel aceita nova proposta de cessar-fogo com o Hamas

Israel aceitou uma nova proposta de cessar-fogo mediada pelos Estados Unidos e apresentada pelo enviado especial Steve Witkoff. O plano prevê a libertação de 10 reféns israelenses e os corpos de 18 reféns mortos pelo Hamas, em troca de 125 prisioneiros palestinos e 1.111 moradores de Gaza detidos desde o início da guerra. As negociações para um acordo permanente começariam imediatamente após a trégua de 60 dias, mas ainda não há garantias de um fim definitivo do conflito.

O Hamas reagiu à proposta afirmando que ela "não atende a nenhuma das demandas do nosso povo, a principal das quais é o fim da guerra e da fome", segundo Bassem Naim, membro do gabinete político do grupo. Em sua resposta, o Hamas apresentou três condições: garantias dos EUA para a continuidade das negociações, retirada das Forças de Defesa de Israel para posições de 2 de março e que a ajuda humanitária seja conduzida exclusivamente por canais da ONU.

O plano de cessar-fogo também inclui a entrada imediata de ajuda humanitária em Gaza, que estava bloqueada há semanas. No entanto, o Hamas criticou a ausência de garantias de que a guerra não será retomada após os 60 dias de trégua. "Estamos prontos para devolver todos os reféns em um dia, só queremos uma garantia de que a guerra não voltará depois disso", afirmou um representante do grupo à CNN.

Enquanto as negociações avançam, os Estados Unidos, Egito e Catar devem atuar como garantidores do acordo. A Casa Branca confirmou que o presidente Donald Trump anunciará pessoalmente o cessar-fogo se o Hamas aceitar os termos propostos.

