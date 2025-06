Netanyahu considera proposta do Hamas para cessar-fogo "inaceitável"

© Lusa

Em comunicado, o gabinete de Benjamin Netanyahu afirmou que, como declarou o enviado especial do presidente dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, “a resposta do Hamas é inaceitável e agrava a situação”.

No texto, Netanyahu acusa o Hamas de manter-se “firme na sua recusa”, já que o grupo islâmico declarou que, para que um acordo seja alcançado, é necessário haver garantias de que as tropas israelenses vão se retirar da Faixa de Gaza, além de negociações para um “cessar-fogo permanente”.

“Israel continuará com suas ações para a devolução dos nossos reféns e para a derrota do Hamas”, declarou o primeiro-ministro.

Em uma declaração emitida hoje, noticiada pela imprensa israelense, Witkoff classificou a resposta do Hamas como “totalmente inaceitável” e afirmou que o grupo está “andando para trás”.

O grupo palestino Hamas anunciou hoje que está disposto a libertar 10 reféns vivos e entregar os corpos de 18 reféns mortos, em resposta aos Estados Unidos, que pedem o fim da guerra e a retirada das tropas israelenses.

A contraproposta aos mediadores “visa alcançar um cessar-fogo permanente, uma retirada completa da Faixa de Gaza e garantir o fluxo de ajuda ao nosso povo e às nossas famílias”, informou o Hamas em comunicado.

Segundo fontes com acesso ao pacto, citadas pela imprensa israelense, o novo documento não inclui qualquer exigência escrita para que Israel encerre definitivamente a ofensiva ou retire suas tropas da Faixa de Gaza.

O plano propõe a libertação de 10 reféns vivos e 18 mortos em dois grupos, em troca de um cessar-fogo de 60 dias.

Além disso, estipula, com linguagem vaga, a entrega imediata de ajuda humanitária, de acordo com a agência de notícias EFE.

Na quinta-feira, os Estados Unidos revelaram que Israel aceitou a proposta do presidente norte-americano, Donald Trump, para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, enquanto as negociações com o Hamas continuam.

O atual conflito foi desencadeado pelos ataques liderados pelo grupo palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que deixaram cerca de 1.200 mortos, em sua maioria civis, e resultaram em mais de duas centenas de reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 54 mil mortes, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, destruiu quase toda a infraestrutura do território e forçou o deslocamento de centenas de milhares de pessoas.

