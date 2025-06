Nova York em choque: Filhote de pitbull come parte do rosto de bebê

© Reprodução

Um caso trágico ocorrido no Queens, em Nova York, chocou a comunidade local e ganhou repercussão internacional. Uma bebê de 1 mês, Kiyanna Winfield, foi encontrada sem vida com ferimentos no rosto, causados pela cadela da família, uma filhote de pitbull com pastor alemão de 6 semanas. Inicialmente, acreditava-se que o animal havia matado a criança, mas a autópsia revelou que os ferimentos ocorreram após a morte da menina, que faleceu por causas naturais.

De acordo com o relatório do Instituto Médico Legal de Nova York, "os ferimentos causados pelo cão foram post-mortem". A causa da morte ainda está sob análise, mas o legista confirmou que não se tratou de uma agressão canina. A pequena Kiyanna sofria de problemas médicos, incluindo um sopro no coração, segundo relatos do padrasto, Christopher. A cadela foi sacrificada após o incidente.

A mãe da criança, Lillian Burton, contou que a menina estava dormindo entre o casal quando acordaram e viram o animal mordendo o rosto do bebê. O caso ocorreu por volta das 6h da manhã de 20 de maio, no apartamento da família no condomínio Queensbridge Houses. Testemunhas relataram ter ouvido gritos antes da chegada da polícia.

Abalados, os pais de Kiyanna afirmaram que não pretendem retornar ao local onde moravam. O relatório do legista apontou que parte do rosto da criança estava mutilado. Detalhes sobre as condições de cuidado com a filhote de cachorro não foram divulgados. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Leia Também: Ataque perto de ponto de ajuda humanitária deixa 31 mortos em Gaza