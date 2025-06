Médico descobre cogumelo crescendo no intestino de paciente

© Reprodução

Um médico em Taiwan ficou surpreso ao encontrar um cogumelo enoki crescendo no intestino de um paciente durante uma colonoscopia. O gastroenterologista Lin Xianghong compartilhou a descoberta em uma rede social, alertando sobre a importância de mastigar bem os alimentos. "Por que há um cogumelo crescendo no cólon? Serve para lembrar a todos que você deve sempre mastigar bem os alimentos", escreveu. O cogumelo foi excretado naturalmente após administração de medicamento.

Segundo especialistas, o enoki, amplamente utilizado nas culinárias chinesa e japonesa, possui paredes celulares feitas de polissacarídeos de quitina, que o corpo humano não consegue digerir completamente. O alimento pode ser fermentado pelas bactérias intestinais ao chegar ao cólon. O Ministério da Agricultura de Taiwan explicou que é comum encontrar esse tipo de cogumelo nas fezes logo após o consumo.

Além do cogumelo, o médico relatou que sementes de frutas como maracujá, pitaya e melancia também são encontradas frequentemente em exames do trato intestinal. O caso chamou atenção para a relação entre hábitos alimentares e o funcionamento do sistema digestivo.

