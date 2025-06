Ataque terrorista com lança-chamas fere 6 em evento pró-Israel nos EUA

© ELI IMADALI/AFP via Getty Images

Um ataque durante um evento de apoio a reféns israelenses, realizado no domingo (1º) em Boulder, no Colorado (EUA), deixou seis pessoas feridas e está sendo investigado pelas autoridades norte-americanas como um ato de terrorismo doméstico. O suspeito, Mohamed Sabry Soliman, de 45 anos, utilizou um lança-chamas de fabricação caseira para atacar os participantes do evento, segundo informações divulgadas pelo FBI.

De acordo com o agente especial Mark Michalek, Soliman gritou "Libertem a Palestina!" no momento do ataque, que aconteceu por volta das 13h (horário local) na Pearl Street, área central da cidade universitária localizada a oeste de Denver. As vítimas, com idades entre 67 e 88 anos, participavam de uma vigília em solidariedade aos reféns mantidos pelo grupo Hamas na Faixa de Gaza.

“Com base nas informações preliminares, está claro que se trata de um ato de violência intencional. O FBI está tratando o caso como um ato de terrorismo”, afirmou Michalek em coletiva de imprensa.

O procurador distrital de Boulder, Michael Dougherty, afirmou que Soliman será formalmente acusado nos próximos dias, embora os detalhes das acusações ainda não tenham sido divulgados. "Há várias possibilidades em análise, mas nosso foco agora é garantir que o responsável seja levado à Justiça", destacou.

Reações políticas e condenação ao ataque

O ataque gerou forte repercussão entre autoridades e representantes políticos. O governador do Colorado, Jared Polis (Democrata), classificou o episódio como um “ato de terrorismo hediondo” e reforçou que “atos de ódio, de qualquer natureza, são inaceitáveis”.

O líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, declarou que o ataque foi um ato de antissemitismo. “O antissemitismo não tem lugar nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo. Deve ser erradicado”, afirmou em comunicado.

O diretor do FBI, Kash Patel, também se manifestou pouco após o ocorrido, chamando o ataque de "ato deliberado de terrorismo" e prometendo resposta rigorosa das autoridades federais.

Contexto de tensão crescente

O atentado ocorre em meio a um aumento de incidentes ligados à tensão entre apoiadores de Israel e da Palestina nos Estados Unidos. Menos de duas semanas antes, dois funcionários da embaixada israelense em Washington, D.C., foram assassinados por Elias Rodriguez, um homem de 30 anos que expressou apoio à Palestina e protestou contra o envolvimento dos EUA na guerra de Gaza em um manifesto publicado online.

As investigações sobre o caso de Boulder continuam, e imagens do local foram divulgadas pela imprensa local. As autoridades reforçaram a segurança em eventos com temáticas similares nas próximas semanas.



