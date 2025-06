Identificado responsável por ataque em evento pró-Israel no Colorado

© Lusa

As autoridades norte-americanas identificaram Mohamed Sabry Soliman, de 45 anos, como o autor do ataque ocorrido no último domingo (26) durante um evento em apoio a reféns israelenses mantidos pelo Hamas, em Boulder, no Colorado. De acordo com o FBI, Soliman utilizou um lança-chamas de fabricação caseira para ferir participantes do ato, a maioria deles idosos com idades entre 67 e 88 anos.

Durante o ataque, o agressor gritou “Libertem a Palestina!”, segundo informou o agente especial Mark Michalek, do FBI, em entrevista coletiva. O caso está sendo investigado como um ato de terrorismo doméstico.

“Com base nas evidências preliminares, é evidente que se tratou de um ataque deliberado. O FBI está tratando a ação como um ato terrorista”, declarou Michalek.

O procurador do condado de Boulder, Michael Dougherty, confirmou que Soliman será formalmente acusado nos próximos dias, mas não adiantou quais crimes serão imputados. “Estamos unidos para garantir que ele seja responsabilizado”, afirmou.

O ataque ocorreu por volta das 13h no horário local, na Pearl Street, área universitária da cidade. Poucos minutos após o incidente, o diretor do FBI classificou o caso como “um ato deliberado de terrorismo”. Diversas lideranças políticas reagiram imediatamente.

O governador do Colorado, Jared Polis, classificou o episódio como “hediondo” e afirmou, nas redes sociais: “Atos de ódio, de qualquer tipo, são inaceitáveis”. Já o líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, declarou: “Esse ataque foi claramente antissemita. O antissemitismo não tem lugar nos Estados Unidos nem em qualquer parte do mundo”.

O episódio reacende alertas sobre o crescimento da violência motivada por tensões políticas e religiosas nos EUA. O ataque ocorre menos de duas semanas após o assassinato de dois funcionários da embaixada israelense em Washington D.C., por um homem que também manifestou apoio à Palestina. Segundo as autoridades, Elias Rodriguez, de 30 anos, justificou o crime com críticas ao apoio dos EUA a Israel e à guerra em Gaza.

