Erupção do Etna provoca correria e cenas de tirar o fôlego; veja

O vulcão Etna, localizado na ilha da Sicília, no sul da Itália, entrou em erupção nesta segunda-feira (29), provocando uma série de explosões contínuas e de intensidade crescente, segundo informou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) italiano.

As impressionantes imagens registradas no local mostram turistas correndo e deixando a área às pressas no momento da erupção. Ainda não há informações sobre feridos ou necessidade de evacuação de áreas residenciais.

Com mais de 3.300 metros de altitude, o Etna é o vulcão mais alto e mais ativo da Europa, além de um dos maiores do mundo. O INGV vinha monitorando sinais de atividade nas últimas horas e continua acompanhando a evolução do fenômeno.

