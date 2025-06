Polícia alemã retoma buscas por Madeleine McCann no Algarve, em Portugal

© Getty Images

A polícia da Alemanha iniciará nesta terça-feira (3) uma nova operação de buscas em Lagos, no Algarve, como parte da investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em 2003. A ação terá o apoio da Polícia Judiciária portuguesa.

As buscas se concentrarão em uma área entre a Praia da Luz e uma casa que teria sido ocupada por Christian Brückner, atualmente considerado o principal suspeito no caso. Brückner está preso na Alemanha por outros crimes e foi formalmente declarado arguido (réu) pelo Ministério Público português em 2023.

De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, citando uma fonte próxima à investigação, antes do início da operação as autoridades farão “trabalhos preparatórios” no terreno. Ainda segundo a mesma fonte, os trabalhos serão exclusivamente terrestres e terão como objetivo principal encontrar vestígios do corpo de Madeleine.

Madeleine McCann desapareceu aos três anos de idade enquanto dormia no apartamento de um resort na Praia da Luz, onde passava férias com os pais e os irmãos gêmeos. Desde então, o caso mobiliza autoridades internacionais e é considerado um dos desaparecimentos mais emblemáticos das últimas décadas.

As autoridades acreditam que Christian Brückner morou no Algarve entre 1995 e 2007. Registros telefônicos indicam que ele estava nas imediações da Praia da Luz na noite em que Madeleine desapareceu.

