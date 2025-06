Idoso sofre ataque cardíaco ao volante e carro cai em fonte na Espanha

© Reprodução X/AlbertoSxenick

Um homem, de 70 anos, sofreu um ataque cardíaco enquanto dirigia, esta segunda-feira (2), e perdeu o controle do carro, que acabou caindo em uma fonte localizada no centro de uma rotatória, na Praça da América, em Vigo, na Espanha.

O idoso sentiu-se mal enquanto descia a Gran Vía, em plena hora de pico no local, por volta das 9h00 (04h00 em Brasília), revelou o jornal espanhol Faro de Vigo.

Quando perdeu o controlo de carro, o veículo continuou em frente, desgovernado, e, por pouco, não bateu com outros automóveis e pedestres.

Na rotatória, no momento do acidente, estavam funcionários da prefeitura fazendo trabalhos de manutenção do local. Chamaram as equipes de emergência médica e, assim que chegaram, começaram a tratar o homem com um desfibrilhador.

A vítima foi transportada para o hospital, consciente.

No local, além dos bombeiros, também esteve a polícia.

O acidente provocou apenas pequenos danos materiais no jardim que há na rotatória.

Por volta das 10h30 (05h30 em Brasília), um reboque deslocou-se à rotunda para tirar o carro, um Land Rover, da fonte.

Leia Também: Mãe encontra rato morto e sangue dentro de fralda do filho de um mês