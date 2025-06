Novas buscas por Madeleine McCann começam nesta terça em Portugal

© Getty Images

As autoridades portuguesas e alemãs iniciam nesta terça-feira (3) uma nova fase de buscas em Lagos, no Algarve, relacionadas ao desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em maio de 2007. A operação deve se estender até o dia 6 de junho e tem como objetivo encontrar possíveis vestígios do corpo da criança britânica.

As diligências, segundo nota da Polícia Judiciária (PJ), estão sendo realizadas em cumprimento a uma Decisão Europeia de Investigação emitida pelas autoridades alemãs e homologada pelo Ministério Público da Comarca de Faro. O Ministério Público de Braunschweig, que conduz o caso na Alemanha, solicitou mandados de busca no município português.

As buscas se concentram em mais de 20 terrenos na zona leste da Praia da Luz, nas proximidades da casa onde o principal suspeito, o alemão Christian Brückner, viveu. A operação inclui o uso de equipamentos de radar para varredura subterrânea. De acordo com o jornal alemão Bild, as autoridades procuram sinais que possam levar à localização do corpo de Madeleine.

A Procuradoria de Braunschweig confirmou à agência Reuters que estão em curso “medidas processuais penais”, mas não deu mais detalhes. Já a Scotland Yard, responsável pela investigação no Reino Unido, informou que não participará diretamente desta etapa, mas prestará apoio às forças internacionais se necessário.

A última ação semelhante havia ocorrido em maio de 2023, quando a polícia vasculhou uma área próxima à barragem do Arade, também em Portugal.

Madeleine McCann desapareceu na noite de 3 de maio de 2007, quando dormia com os irmãos gêmeos em um apartamento na Praia da Luz, enquanto os pais jantavam com amigos em um restaurante nas proximidades. À época, ela tinha apenas três anos.

Christian Brückner foi identificado como principal suspeito em 2020. Segundo as investigações, ele viveu em diversas regiões do Algarve entre 1995 e 2007. Registros telefônicos apontam que ele estava na área no dia do desaparecimento de Madeleine.

Em setembro de 2024, durante um julgamento na Alemanha por outro crime, um ex-companheiro de cela relatou que Brückner confessou ter sequestrado uma criança em Portugal. A testemunha, identificada como Laurentiu Codin, afirmou ao tribunal de Braunschweig que Brückner disse ter entrado em uma casa à procura de dinheiro, mas acabou levando uma criança ao encontrar uma janela aberta. Segundo ele, Brückner contou ter deixado o local horas depois, ao perceber a movimentação policial.

Em maio deste ano, os pais de Madeleine usaram as redes sociais para lembrar os 18 anos do desaparecimento da filha. “Ela continua conosco todos os dias, mas especialmente no seu dia especial. Sentimos muita falta dela”, escreveram.

