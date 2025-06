Terremoto de 5,8 atinge a Turquia, mata adolescente e fere 69; veja

© Burak Kara/Getty Images

Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu a costa sudoeste da Turquia na madrugada desta terça-feira (3), deixando uma adolescente morta e ao menos 69 pessoas feridas, a maioria após pular pelas janelas em pânico.

A vítima fatal é uma garota de 14 anos que sofreu um ataque de pânico e não resistiu, morrendo no hospital apesar dos esforços médicos, segundo autoridades locais.

O tremor foi registrado às 2h17 no horário local (20h17 de segunda-feira em Brasília), com epicentro no Mar Mediterrâneo, a cerca de 26 km da cidade de Marmaris. O abalo foi sentido intensamente na província de Muğla, especialmente em sua capital de mesmo nome, além de outras regiões próximas da costa turca e na Grécia.



At least 69 people injured after jumping out of buildings in panic during a 5.9–6.0 magnitude earthquake off Marmaris, Turkey — governor confirms.



Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.



O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, afirmou pelas redes sociais que, até o momento, não há registro de danos estruturais significativos em áreas residenciais. Equipes da AFAD (Autoridade de Gerenciamento de Desastres e Emergências) seguem no terreno avaliando os impactos.

Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir.





Segundo o canal NTV, a rotina em Muğla começou a ser retomada nesta manhã, com escolas funcionando normalmente e comércios abrindo as portas.



EARTHQUAKE IN TURKEY



M 5.8 earthquake occurred tonight in 17 km from Marmaris, at a depth of 68 km.

The tremors were felt in Turkey🇹🇷 and Greece🇬🇷

