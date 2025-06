Árvore cai em ponto de ônibus em Veneza e fere 12 pessoas

© X/LuigiBrugnaro

Uma árvore com cerca de 50 anos caiu nesta segunda-feira (2) ao lado de um ponto de ônibus em Veneza, na Itália, deixando 12 pessoas feridas — entre elas, turistas estrangeiros. Duas mulheres italianas estão em estado grave.

Segundo autoridades locais citadas pela agência Associated Press, o carvalho desabou na movimentada Piazzale Roma, atingindo um grupo de pessoas que aguardava ônibus e táxis.

A principal responsável pelas obras públicas da cidade, Francesca Zaccariotto, afirmou à agência italiana ANSA que a árvore “aparentemente estava saudável”. As causas do acidente estão sendo investigadas.

A vítima mais grave é uma mulher italiana de 30 anos que estava sentada com os dois filhos em um muro no momento do acidente. Ela sofreu ferimentos abdominais graves e está internada em estado crítico. As crianças não tiveram lesões sérias, mas recebem apoio psicológico.

Outra mulher italiana, de aproximadamente 50 anos, teve ferimentos no peito e também está em estado crítico.

Entre os feridos estão ainda uma turista da Moldávia e sua filha de 11 anos, que tiveram contusões leves. Um turista norte-americano de 60 anos foi hospitalizado com um ferimento na cabeça, enquanto outro, de 70 anos, teve ferimentos no rosto. Quatro italianos sofreram escoriações leves.

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, usou as redes sociais para prestar solidariedade aos feridos e agradecer aos serviços de emergência pelo rápido atendimento no local.



