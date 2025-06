Grávida, ex-participante de reality é assassinada pelo ex diante da filha

© Reprodução- Instagram

Teodora Marcu, de 23 anos, ex-participante da versão romena do reality show Love Island, foi assassinada a tiros no último sábado (31), nos arredores de Bucareste, na Romênia. A jovem estava grávida de 26 semanas de um menino e foi baleada na frente da filha de apenas 3 anos.

O crime ocorreu por volta das 19h, quando Teodora voltava de uma festa infantil acompanhada da filha e de uma prima. Segundo a emissora Antena 3, afiliada da CNN, o ex-namorado da vítima, Robert Lupu, de 49 anos, se aproximou calmamente e disparou quatro vezes contra o tórax dela, a curta distância. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu.

Após o crime, Robert tirou a própria vida com outra arma. Seu corpo foi encontrado por policiais em um complexo residencial próximo ao local do assassinato.

Teodora conheceu Robert quando tinha apenas 14 anos e manteve um relacionamento de dois anos com ele. Em 2021, chegou a obter uma medida protetiva contra o ex, que a perseguia. Amigos próximos relataram que, após descobrir a nova gestação da jovem — fruto do casamento com Alex Marcu — Robert passou a fazer ameaças, dizendo que a mataria e cortaria sua barriga.

A notícia da tragédia causou comoção na Romênia, onde Teodora havia se tornado uma figura popular após sua participação no Love Island. Em abril, ela havia anunciado com alegria a gravidez do segundo filho.

Leia Também: Ana Hickmann tem dívida anulada após laudo comprovar falsificação de assinatura