Pai desbloqueia telefone do filho morto há um ano e vê vídeo do assassino

© Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Um pai conseguiu desbloquear o celular do filho, morto há um ano em Pádua, na Itália, e encontrou um vídeo do assassino sorrindo depois de ter esfaqueado a vítima. Esta prova poderá se revelar fundamental para o caso, que já tinha sido encerrado por falta de provas mas, agora, foi reaberto.

No vídeo a que o pai e a namorada da vítima, Michael Boschetto, de 32 anos, tiveram acesso, Giacomo Friso, que tinha sido, até então, considerado o principal suspeito do homicídio, aparece sorrir e com uma atitude de prazer depois de, supostamente, ter cometido o crime.

"No telefone do Michael havia um vídeo de Friso, filmando a ele próprio, enquanto entrava na sua casa, dançando e fazendo o sinal de vitória. O rosto daquele homem, que tinha sido preso pela morte do meu filho, estava no telefone, com uma expressão de felicidade. Esses 30 segundos mostraram Giacomo Friso satisfeito por ter matado o meu filho, fazendo um gesto que parecia transmitir: 'Eu fiz isto, eu o matei'", descreveu o pai de Michael Boschetto aos jornalistas italianos.

Por enquanto, suspeita-se que Giacomo Friso tenha entrado na casa da vítima, durante a madrugada, acabando por apunhalá-lo até à morte enquanto Michael Boschetto esperava pela namorada.

Depois do crime, o assassino tirou-lhe o celular do bolso para se filmar olhando para a câmara.

Este vídeo pode, agora, ser utilizado como prova no julgamento, que se vai realizar no próximo dia 11 de setembro.

Leia Também: Grávida, ex-participante de reality é assassinada pelo ex diante da filha