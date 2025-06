Homem é preso após invadir Castelo de Windsor no Reino Unido

© Tim Graham Photo Library via Getty Images

Um homem foi preso após supostamente ter tentado invadir o Castelo de Windsor, no Reino Unido, perto da parte onde fica a casa dos príncipes de Gales, William e Kate.

Segundo relata o Daily Mail, a polícia metropolitana de Londres e a polícia de Thames Valley têm uma investigação em curso para apurar as causas do incidente, que ocorreu no último domingo (1º).

O homem, de aproximadamente 30 anos, foi preso sob suspeita de invasão a local protegido e posse de drogas. Entretanto, já foi libertado.

Já o jornal britânico The Sun, que cita uma fonte, relata que o intruso estaria sob efeito de drogas quando invadiu o terreno do Castelo de Windsor.

"Ele invadiu o castelo perto de Town Gate e foi rapidamente detido", disse a fonte, acrescentando que "é uma coisa maluca de se fazer" e que causou "bastante alvoroço".

Ainda assim, acredita-se que o intruso não teria qualquer intenção de causar algo grave.

