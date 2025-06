Trump elogia Xi Jinping, mas diz que é difícil negociar com líder

© Nathan Howard/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (4) que tem apreço pelo líder chinês, Xi Jinping, mas que considera difícil fechar acordos com ele. A declaração foi feita em uma publicação na rede social Truth Social, plataforma criada pelo próprio republicano.

"Eu gosto do presidente Xi da China, sempre gostei e sempre vou gostar, mas ele é muito duro, e extremamente difícil de negociar", escreveu Trump.

O comentário ocorre em meio a especulações sobre uma possível conversa telefônica entre os dois líderes ainda esta semana, em meio a novas tensões comerciais entre Washington e Pequim.

Recentemente, a China acusou os Estados Unidos de violarem um acordo firmado em Genebra, ao implementar novas restrições comerciais — entre elas, medidas que dificultam a venda de semicondutores e softwares usados na fabricação desses componentes de alta tecnologia. Além disso, o governo chinês contesta a decisão norte-americana de cancelar vistos de estudantes chineses.

Na semana passada, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, criticou Pequim por não cumprir partes do acordo, especialmente no que diz respeito à exportação de minerais essenciais para a indústria eletrônica. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também fez duras críticas ao modelo econômico chinês, que, segundo ele, “exporta deflação e excesso de produção” para o restante do mundo. Bessent defendeu que a China adote estímulos fiscais e controle a superprodução interna.

Apesar das críticas, Trump sinalizou que um eventual telefonema com Xi Jinping poderia aliviar as tensões comerciais. No entanto, até o momento, não há confirmação de que a ligação esteja agendada.

O novo embaixador dos Estados Unidos na China, David Perdue, chegou a Pequim em meados de maio. Com relação próxima ao presidente norte-americano, espera-se que ele consiga reabrir canais de diálogo importantes entre as duas potências.

