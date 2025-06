Elon Musk chama orçamento de Trump de “abominação repugnante”

© Lusa

O empresário Elon Musk criticou duramente o projeto de orçamento dos Estados Unidos apoiado por Donald Trump, classificando-o como uma “abominação repugnante” em uma publicação feita nesta terça-feira (3) em sua rede social, o X (antigo Twitter). O ataque marca um afastamento público entre o bilionário e o governo, com o qual vinha mantendo uma colaboração recente.

“Desculpem, mas eu não aguento mais”, escreveu Musk. “Esse projeto de lei gigantesco, escandaloso e cheio de benefícios eleitoreiros é uma abominação repugnante. Vergonha para quem votou a favor. Vocês sabem que fizeram errado. Sabem disso.”

A proposta orçamentária foi aprovada no fim de maio na Câmara dos Representantes, após pressão direta de Donald Trump. Agora, está em análise no Senado, onde os republicanos detêm maioria. O presidente norte-americano já deixou claro que quer o texto aprovado “o mais rápido possível” para que possa sancioná-lo.

Apesar da ruptura, a Casa Branca minimizou as declarações de Musk. A porta-voz Karoline Leavitt afirmou que “o presidente já sabia o que Elon Musk pensava” e reforçou que “o projeto é excelente”. Segundo ela, as críticas não alteram em nada a posição de Trump.

Vale lembrar que Musk apoiou a última campanha de Trump e chegou a colaborar com a atual administração em iniciativas como o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). No entanto, a crítica pública pode sinalizar uma mudança de postura do magnata, que também tem investido em discursos cada vez mais independentes nas redes sociais.

No Senado, representantes republicanos indicaram que devem propor alterações significativas ao texto, o que pode atrasar sua aprovação final.

