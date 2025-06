Cidade alemã evacuada após terem sido encontradas bombas da II Guerra

© Getty Images/Henning Kaiser

Mais de 20 mil pessoas tiveram que deixar suas casas nesta quarta-feira (4) em Colônia, na Alemanha, após a descoberta de bombas da Segunda Guerra Mundial na região central da cidade. Segundo o jornal Bild, trata-se da maior operação de evacuação desde o fim do conflito, há quase 80 anos.

A remoção das bombas mobilizou equipes de emergência desde as 8h da manhã e afetou uma ampla área, que inclui hospitais, lares de idosos, escolas, museus, hotéis e até parte da rede de bondes da cidade. Três pontes sobre o rio Reno também foram temporariamente fechadas.

As autoridades isolaram o perímetro e trabalham para garantir a segurança de todos que estavam no raio de risco das explosões. As bombas, fabricadas nos Estados Unidos, pesam cerca de 90 quilos cada e estavam enterradas desde o fim da guerra.

Colônia tem aproximadamente 1 milhão de habitantes e, apesar de o país já ter lidado com descobertas semelhantes no passado, a dimensão desta operação é considerada inédita desde 1945.

Veja acima as imagens da operação policial em curso.

