Cientistas chineses são acusados de levar fungo tóxico aos EUA

© iStock

Dois cientistas chineses foram acusados nos Estados Unidos por contrabandear um fungo tóxico potencialmente perigoso para pesquisas não autorizadas em solo americano, segundo revelou o The Guardian nesta quarta-feira (4).

Yunqing Jian, de 33 anos, e seu parceiro, Zunyong Liu, de 34, teriam levado clandestinamente o Fusarium graminearum, um fungo associado a prejuízos bilionários na agricultura e classificado por especialistas como possível arma de agroterrorismo. Ele pode contaminar plantações de trigo, milho, arroz e cevada, além de provocar danos em humanos e animais.

Jian foi presa e aguarda audiência de fiança. Liu foi deportado no ano passado ao tentar entrar no país com amostras suspeitas. O FBI afirma que o casal já pesquisava o fungo anteriormente na China e pretendia continuar os estudos na Universidade de Michigan, que não tem autorização federal para manipular o microrganismo.

O procurador do caso classificou o episódio como uma ameaça à segurança nacional. O Departamento de Justiça aponta ainda que Jian é ligada ao Partido Comunista Chinês.

O caso acontece em meio ao endurecimento da política migratória da administração Trump, que recentemente anunciou planos de revogar vistos de estudantes chineses, medida que Pequim criticou como “discriminatória”.

Leia Também: Inteligência artificial deve impactar 31,3 milhões de empregos no Brasil e afetar 13 profissões