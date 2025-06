Coreia do Norte ergue destróier que afundou em cerimônia de lançamento

© Getty

A Coreia do Norte conseguiu colocar na posição vertical o destróier de 5 mil toneladas da classe Choe Hyun, que havia tombado parcialmente durante uma cerimônia de lançamento fracassada em 21 de maio. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (4) por especialistas do programa de monitoramento norte-americano 38 North, com base em imagens de satélite captadas no porto de Chongjin.

O líder norte-coreano Kim Jong-un esteve presente no evento e, após o acidente, classificou o episódio como uma "ofensa à dignidade nacional", prometendo punições severas aos responsáveis. Vários oficiais teriam sido detidos, e Kim ordenou que a embarcação fosse restaurada antes da próxima reunião do Partido dos Trabalhadores, marcada para este mês.

As imagens mais recentes mostram trabalhadores utilizando cabos e, possivelmente, balões de sustentação para auxiliar no processo de reposicionamento. A proa da embarcação ainda permanece em terra firme, com possíveis danos na área de sonar. Especialistas avaliam que será necessário retirar o navio da água para concluir os reparos, o que exigiria uma doca seca ou flutuante — estrutura inexistente no estaleiro de Chongjin, tradicionalmente dedicado à construção de barcos pesqueiros e cargueiros.

Leia Também: Coreia do Norte lança mísseis de cruzeiro após falha em novo destróier

Leia Também: Coreia do Norte faz reforma militar após acidente com contratorpedeiro