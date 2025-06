Homem é preso após invadir resort de Donald Trump para 'se casar' com neta dele

© Tierney L. Cross/UPI/Bloomberg via Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem do Texas identificado como Anthony Reyes, 23, foi preso sob a acusação de pular os muros de um resort que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo informações do boletim de ocorrência obtido pelo TMZ, ele teria entrado no local para "se casar" com a neta do mandatário, Kai, 18.

A invasão fez com que os alarmes soassem e a segurança agisse rápido. Era pouco mais de 0h de terça (3) quando houve a tentativa de pular pelo muro do complexo localizado em Palm Beach, na Flórida.

O acusado também alegou que queria "pregar o Evangelho" ao presidente americano. A polícia local estabeleceu uma fiança equivalente a R$ 280 mil para a liberação, mas não há informações se o valor foi quitado.

Reyes também está proibido de chegar perto da família. Kai Trump é filha de Donald Trump Jr., o herdeiro mais velho do presidente. Ela é jogadora profissional de golfe.